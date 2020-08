Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 12-Jähriger nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Ein 12-jähriger Junge wurde am Mittwoch, 26. August, gegen 12.30 Uhr als Fußgänger beim Überqueren der Lohauserholzstraße von einem Auto erfasst. Eine 71-jährige Hyundai-Fahrerin aus Hamm konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Kind zusammen, das vom Fahrbahnrand auf die Straße lief. Der 12-Jährige war ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.(hei)

