Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer stoßen zusammen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde ein 74-jährige Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 25. August, auf einem Verbindungsradweg zwischen der Bankerheide und dem Huesmannweg. Er stieß dort gegen 10.50 Uhr mit einem 35-Jährigen aus Hamm zusammen, der ebenfalls mit dem Rad unterwegs war. Der 74-Jährige Hammer kam mit seinem E-Bike zu Fall und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Dem 35-Jährigen wurde eine Bluprobe in der Polizeiwache Bockum-Hövel entnommen, da der Verdacht bestand, dass er unter Einwirkung von Drogen unterwegs war. An dem E-Bike entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.(hei)

