Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb wirft sein Fahrrad Richtung Kassiererin

Hamm-Mitte (ots)

Mit einem prall gefüllten Rucksack flüchtete am Dienstag, 25. August, ein unbekannter Ladendieb aus einem Discounter am Schwarzen Weg.

Der Mann stürmte gegen 13.45 Uhr durch den Kassenbereich, woraufhin die 32-jährige Kassiererin sofort die Verfolgung aufnahm. Im Ausgangsbereich nahm der Dieb dann sein Fahrrad und warf es in Richtung seiner Verfolgerin, die unverletzt blieb, aber dadurch an der weiteren Verfolgung gehindert wurde.

Ein aufmerksamer 18-jähriger Zeuge, der die Flucht beobachtete, verfolgte den Tatverdächtigen zu Fuß noch bis zur Feidikstraße, wo er ihn aber aus den Augen verlor.

Der gesuchte Ladendieb ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, ist 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Jacke mit neongrünen Streifen an den Ärmeln und weißer Aufschrift auf dem Rücken bekleidet. Unter der Jacke trug er ein weißes T-Shirt mit schwarzen Querstreifen. In seinem schwarzen Rucksack müssten sich mindestens 20 Shampoo-Flaschen und zwei Badarmaturen als Diebesgut befunden haben.

Falls der Flüchtige sein Damenrad der Marke Cyco wiederhaben möchte, kann er sich gern bei der Polizeiwache an der Hohe Straße melden - das wurde nämlich sichergestellt. Hinweise zu dem Ladendieb nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell