Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Hamm-Westen (ots)

Eine 27-jährige Frau wurde am Dienstag, gegen 23.55 Uhr, auf der Wilhelmstraße beraubt. In Höhe des Friedrich-Ebert-Parks ergriff der etwa 25 bis 30-jährige Täter die Frau von hinten und stieß sie zu Boden. In einem darauf folgenden Handgemenge nutzte der Mann eine günstige Gelegenheit, nahm die Handtasche der Frau an sich und flüchtete in südliche Richtung. Der Räuber ist etwa 1,75 bis 1,8 Meter groß und von schlanker Statur. Er ist vermutlich deutscher Herkunft. Bei Tatausführung war der Täter komplett schwarz gekleidet. Er trug darüber hinaus schwarze Handschuhe, eine schwarze Kappe und ein ebenfalls schwarzes Tuch im Gesicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

