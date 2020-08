Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kupferdiebe in Rhynern

Hamm-Rhynern (ots)

Mehrere Meter Kupfer-Fallrohre an zwei Gebäuden sind die Beute von Dieben, die Dienstagnacht, 25. August, in Rhynern unterwegs waren.

Zwischen 2 und 3 Uhr montierten sie Rohre an einer Garage an der Straße "In Süddinker" und an einem Einfamilienhaus an der Straße "Auf dem Braken" ab.

Wer Hinweise auf die Diebe oder verdächtige Fahrzeuge in Tatortnähe geben kann, wird gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder über hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu kontaktieren.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell