Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb flüchtet mit Trennschneider

Hamm-Mitte (ots)

Ein motorbetriebener Trennschneider der Marke Stihl war die Beute eines Diebes am Montag, 24. August, auf einer Baustelle an der Bradfordstraße.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Unbekannte gegen 15.30 Uhr die Maschine aus einem offenen Auto nahm und anschließend auf einem Fahrrad flüchtete.

Der Tatverdächtige ist männlich, etwa 28 bis 30 Jahre alt, zirka 1,90 Meter groß, hat eine schmale Statur und ein westeuropäisches Aussehen. Er war mit einem orangefarbenen Pullover bekleidet und trug eine Basecap. An seinem Herrenrad war eine Seitentasche am Gepäckträger befestigt. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Dieb geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder sendet eine E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell