Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Kamener Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der Kamener Straße wurden drei Menschen leicht, sowie eine Person schwer verletzt. Gegen 16.30 Uhr war es zunächst in Höhe des Hauses Nummer 117 zum Zusammenstoß eines 29jährigen Passatfahrers aus Bönen mit dem Passat eines 22-jährigen, verkehrsbedingt wartenden Autofahrers aus Kamen gekommen. Anschließend wurde dieser Volkswagen auf den Opel einer ebenfalls verkehrsursächlich wartenden, 71-jährigen Astrafahrerin aus Hamm geschoben. Die beiden Passatfahrer, die 20-jährige, Kamener Beifahrerin des 22-Jährigen sowie die Opfelfahrerin wurden in Hammer Krankenhäuser verbracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Der 22-jährige Passatfahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen stationär in eine Hammer Klinik aufgenommen, nachdem er durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden konnte. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 30000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kamener Straße zeitweilig für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (es)

