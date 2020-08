Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Laubeneinbrecher gestört

Hamm-Herringen (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Samstag, 22. August, in eine Gartenlaube an der Muntenburgstraße einzubrechen. Gegen 1.45 Uhr nachts bemerkte die Hausbesitzerin den Einbrecher in ihrem Garten, als der gerade versuchte, die Tür zur Gartenlaube aufzuhebeln. Als der Tatverdächtige die Zeugin bemerkte, flüchtete er. Der Flüchtige ist männlich, zirka 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er trug eine Jeans und ein helles T-Shirt. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell