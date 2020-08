Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schläger landet nach gefährlicher Körperverletzung im Polizeigewahrsam

Hamm - Ostwennemar (ots)

Am Sonntag, 23. August 2020, wurde der Polizei um ein Uhr ein Streit zwischen mehreren Personen an der Erlenbachschule in Höhe der Straße Am Schwimmbad gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich ein 27-jähriger Mann aus Bönen diesen gegenüber sehr aggressiv und aufgebracht. Zur Sachverhaltsklärung musste er gefesselt werden. Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige im Streit zunächst seine Freundin, eine 28-Jährige aus Hamm, geschlagen und getreten hat. Als die 28-Jährige um Hilfe schrie, eilten ihr eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger aus Hamm zur Seite. Beide wurden ebenfalls angegriffen und die 17-Jährige leicht verletzt. Der 27-jährige Schläger ließ sich auch durch die Anwesenheit der Polizei nicht beruhigen und spuckte einen der aufnehmenden Polizeibeamten an. Er wurde in Gewahrsam genommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein umfangreiches Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. (ab)

