Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Raub auf Kiosk

Hamm - Süden (ots)

Am Sonntag, 23. August 2020, um 00.45 Uhr wurde ein Kiosk auf dem Caldenhofer Weg in Höhe Schleppweg überfallen. Der 49-jährige Kioskbetreiber wollte gerade schließen, als zwei Männer den Kiosk betraten. Einer war mit einer Kunststoffmaske mit einem grinsenden Gesicht maskiert und hielt ein Messer in der Hand. Noch bevor es zu einer Geldforderung kam, warf der Kioskbetreiber ein Glas nach den Tätern, so dass beide fluchtartig das Ladenlokal verließen. Sie flüchteten fußläufig über den Schleppweg in unbekannte Richtung. Der bewaffnete Täter kann wie folgt beschrieben werden: etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Figur und maskiert mit einer Kunststoffmaske ähnlich der sogenannten "Dali - Maske". Der zweite Täter soll 160 bis 170 cm groß und von normaler Statur sein. Er trug einen Kapuzenpullover, eine Brille und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell