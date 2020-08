Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte und ein leicht verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Hamm-Westtünnen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Freitag, gegen 15 Uhr, auf dem Caldenhofer Weg zwei Personen schwer und ein Kind leicht verletzt. Ein 18-Jähriger befuhr zur Unfallzeit mit einem Mercedes-Benz den Caldenhofer Weg in Richtung Norden. Etwa in Höhe der Straße Feldgarten kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab. In der Folge kollidierte er auf der dort angelegten Mittelinsel mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Anschließend schleuderte der Pkw in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem Honda Civic einer 28-Jährigen frontal zusammen. Im Fahrzeug der jungen Frau befand sich darüber hinaus ihre 4-jährige Tochter. Sämtliche Insassen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der 18-Jährige und die 28-Jährige verblieben zur stationären Behandlung. Das Mädchen konnte nach ambulanter Behandlung nach Hause entlassen werden. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Caldenhofer Weg musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Dadurch bedingt kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell