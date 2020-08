Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer flüchtet zu Fuß nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 20. August, auf der Kreuzung Nordenstiftsweg / Oranienburger Straße sucht die Polizei einen flüchtigen Rollerfahrer.

Gegen 22.50 Uhr fuhr ein 54-jähriger Hammer mit seinem VW auf dem Nordenstiftsweg Richtung Westen. Von der Oranienburger Straße kommend stieß dann der Fahrer eines Yamaha-Kleinkraftrades im Kreuzungsbereich gegen das Auto.

Der VW-Fahrer und ein weiterer Zeuge, der als Fußgänger unterwegs war, konnten beobachten, wie der Rollerfahrer sein Fahrzeug am Unfallort zurückließ und zu Fuß in Richtung Rheinsberger Platz flüchtete.

Der Flüchtige ist männlich, hat eine schlanke Gestalt, ein osteuropäisches Erscheinungsbild, ist etwa 1,85 Meter groß und trug zur Unfallzeit eine dunkle Hose, dunkle Oberbekleidung sowie ein helles Basecap und weiße Sneaker-Schuhe.

Ermittlungen an der Halteranschrift in Bergkamen wurden umgehend eingeleitet. Der Roller des Flüchtigen wurde sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

