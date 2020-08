Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Haus im Renovierungszustand

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte sind zwischen dem 3. August und dem 20. August, 14.15 Uhr, durch ein gekipptes Fenster in ein Wohnhaus an der Brüderstraße eingebrochen. Das Wohnhaus befindet sich im Renovierungszustand. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

