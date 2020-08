Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes GLS 500 von Hofeinfahrt geklaut

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte haben in den Nachtstunden am Dienstag, 18. August, einen hochwertigen Mercedes GLS 500 aus einer Hofeinfahrt am Unteren Heideweg entwendet.

Das Fahrzeug verfügt über eine Keyless Go-Funktion, ist schwarz und hat ein HAM-Kennzeichen. Zeugen bemerkten, dass der Mercedes gegen 3.30 Uhr von der Hofeinfahrt gefahren wurde.

Den letzten, bekannten Standort des Autos sendete ein GPS-Signal aus Lippetal von der Landstraße "Hauptweg" unweit der BAB 2. Auffällig an dem Wagen sind neben dem AMG line-Paket die schwarzen Sportledersitze, eine automatische Anhängerkupplung sowie Fernseher für die Rücksitze.

Der Wert des Mercedes liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

