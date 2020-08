Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei weiblichen Taschendieben

Hamm (ots)

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei weiblichen Taschendieben.

Am Donnerstag, 16. Juli 2020, entwendeten die unbekannten Täterinnen in einem Supermarkt an der Wilhelmstraße die Geldbörse eines 71-Jährigen. Darin befand sich seine EC-Karte, mit der die beiden Frauen an einem Geldautomaten in der nahe gelegenen Filiale der Sparkasse einen vierstelligen Betrag abhoben.

Das Amtsgericht Hamm hat nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Frauen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden.(hei)

Der nachfolgende Link führt zu den Bildern der Tatverdächtigen im Fahndungsportal der Polizei NRW:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hamm-diebstahl-computerbetrug

