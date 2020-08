Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am 19. August wurde ein Unbekannter gegen 11.13 Uhr dabei beobachtet, wie er zwei Flaschen Tequila in seinen mitgeführten Rucksack steckte. Anschließend verließ er das Lebensmittelgeschäft am Marktplatz - bevor er auf den Diebstahl angesprochen werden konnte. Im späteren Verlauf des Vormittages kehrte der Mann jedoch wieder zurück. Er wurde von einem Mitarbeiter mit den Vorfall konfrontiert. Der Mann reagierte unkooperativ; folgte aber ins Büro. Von dort flüchtete er durch eine offene Tür über die Laderampe in östliche Richtung. Der Tatverdächtige ist zirka 175 Zentimeter groß, trug ein rot-schwarzes Oberteil und grüne ,,NEW BALANCE" Schuhe. Er hat helles, braunes Haar und einen schwarzen Rucksack dabei. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

