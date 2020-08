Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vorläufige Festnahme nach Diebstählen

Hamm-Mitte (ots)

Ein Ladendetektiv und ein Mitarbeiter eines Geschäfts an der Bahnhofstraße haben am 19. August gegen 16.10 Uhr bemerkt, wie ein sich ein 31-jähriger Mann in Regalen versteckte und nach Personal umschaute. Im weiteren Verlauf steckte er sich Kleidungsstücke im Wert von mehr als 600 Euro in den Rucksack. In der Schmuckabteilung des Geschäfts wurde er schließlich aufgehalten und in den Personalraum geführt. Die Polizei wurde verständigt und nahm den Verdächtigen mit zur Wache zur Identitätsfeststellung. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bereits wiederholt wegen ähnlichen Delikten aufgefallen ist. Er wurde vorläufig festgenommen. (lt)

