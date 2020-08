Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Fahrraddieb

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch, 19. August, zwischen 16.10 Uhr und 16.50 Uhr ein grünes Fahrrad der Marke Giant gestohlen. Dieses war an der Geibelstraße an ein Verkehrszeichen geschlossen. Ein Bekannter des Bestohlenen sichtete das Fahrrad später am Tag auf der Straße Im Nordfeld. Der Tatverdächtige fuhr damit in Richtung Horster Straße. Er ist zirka 1,85m groß und zwischen 40 und 45 Jahre alt. Zudem hat er dunkle, kurze Haare und einen 3-Tage Bart. Überdies trug er eine Sonnenbrille, ein schwarzes T-Shirt und eine blaue Hose. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

