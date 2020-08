Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Fahrräder aus Garagen gestohlen

Hamm (ots)

Zwischen dem 14. August und dem 18. August wurden mehrere Räder und E-Bikes aus Garagen gestohlen. Betroffen waren zwei E-Bikes am Thüringer Weg im Zeitraum vom 14. August (12 Uhr) und dem 18. August (18.30 Uhr) sowie ein Damenfahrrad an der Richthofenstraße. Das Rad wurde zwischen Freitag, 14. August (18 Uhr), und Montag, 17. August (6 Uhr), gestohlen und zwischenzeitlich von Zeugen am Bördenweg gefunden. Es konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden als dieser sein Fahrrad auf der Wache später gestohlen melden wollte. Ebenfalls gestohlen wurde am 18. August zwischen 12.20 Uhr und 13.30 Uhr ein E-Bike aus einer Garage am Lisenkamp. Auch an der Straße am Lisenkamp beobachteten Zeugen wie ein Mann ein E-Bike in ein Gebüsch warf und zu Fuß davon ging. Der Mann ist zirka 20 Jahre alt, schlank und groß. Er trug beige Kleidung und einen Rucksack. Die Zeugen verständigten die Polizei. Später meldete der Besitzer sein Rad gestohlen und erhielt es zurück. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

