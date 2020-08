Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto und Rad kollidieren

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einer Kollision mit einem Citroen wurde ein 17-jähriger Fahrradfahrer aus Hamm am Dienstag, 18. August, gegen 7.45 Uhr leicht verletzt. Der Jugendliche bog aus der Einmündung Hohenzollernstraße nach links in Richtung Stadtmitte auf die Werler Straße ab als er mit der Beifahrerseite des Autos kollidierte. Der 60-jährige Fahrer aus Hamm war auf der Werler Straße in Richtung Rhynern unterwegs. Der Sachschaden am Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. (lt)

