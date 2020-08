Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 91-jährige Hammerin wurde am Dienstag, 18. August, gegen 8.45 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Zuvor beabsichtigte ein 60-jähriger Hammer an der Alten Salzstraße mit seinem Opel rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt herauszufahren. Dabei kollidiert er beim Wenden über den Gehweg mit der Seniorin. Diese wartete mit ihrem Rollator an der Bushaltestelle. Sie stürzt und verletzt sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (lt)

