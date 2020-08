Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Modegeschäft

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte haben zwischen dem 17. August, 18.15 Uhr, und dem 18. August, 8 Uhr, versucht, in einen Modeladen an der Heessener Straße einzubrechen. Die Täter haben sich augenscheinlich über die Umzäunung der Grünfläche Zutritt zum Gelände verschafft. Anschließend haben sie sich vermutlich dort herumliegende Gegenstände genommen und versucht die Tür aufzubrechen. Der Versuch, die Glastür einzuschlagen, scheiterte. Die Täter konnten nicht ins Gebäude gelangen; es wurde nichts entwendet. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell