Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher gehen drei Mehrfamilienhäuser an

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte haben versucht, Haustüren von drei nebeneinander liegenden Mehrfamilienhäusern am Nordenstiftsweg aufzuhebeln. Der Versuch im Zeitraum von 17 Uhr bis 22. 30 Uhr am Montag, 17. August, misslang. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

