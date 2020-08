Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kriminelle bringen 68-jährige Hammerin um vierstelligen Betrag

Hamm-Pelkum (ots)

Eine 68-jährige Frau aus Hamm ist wahrscheinlich am 12. August Opfer von Kriminellen geworden. Mit ihrer Debitkarte wurde zwischenzeitlich an verschiedenen Geldautomaten Geld abgehoben und in Geschäften bezahlt. Zuvor wurde ihre Karte wohl entwendet.

Am 12. August war sie gegen 13.20 Uhr in einem Discounter an der Kamener Straße einkaufen. Anschließend fuhr sie weiter. Beim Aussteigen an der Großen Werlstraße wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen. Die Unbekannte hielt ihr eine Karte vor das Gesicht und tat so, als ob sie den Weg suchen würde. Anschließend ging sie davon. Später fiel der 68-Jährigen auf, dass ihre Karte fehlte. Es ist möglich, dass der oder die Täter die Frau beim Bezahlvorgang im Discounter beobachtet haben. Die Polizei warnt: Tippen Sie Ihre Pin immer verdeckt ein. Fordern Sie in der Nähe stehende Personen auf, Abstand zu halten.

Die unbekannte Frau, die nach dem Weg suchte, kann wie folgt beschrieben werden: Sie ist zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und zwischen 35 und 40 Jahren alt. Zudem ist sie schlank und trug ein buntes Kleid. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

