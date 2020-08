Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt - Unfallverursacher gesucht

Hamm - Mitte (ots)

Am Montag, 17. August 2020, kam es um 17.10 Uhr auf der Münsterstraße in Höhe der Hausnummer drei zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern, bei dem eine 19-Jährige aus Hamm verletzt wurde. Die 19-Jährige fuhr mit ihrem Hollandrand auf der Münsterstraße stadteinwärts. Etwa in Höhe des Hamtec-Gebäudes kam ihr ein Radfahrer entgegen. Aus ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Die 19-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere beteiligte Radfahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Er kann wie folgt beschrieben werden: männliche Person, etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, dünne Statur, bekleidet mit einer dunklegrünen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ab)

