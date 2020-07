Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht (05.07.2020)

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag im Zeitraum von 13.15 Uhr bis 14.15 Uhr zwei hochwertige E-Bikes, welche mit Fahrradschlössern gesichert direkt vor dem Konzil an der Gebäudeseite in Richtung Bahnübergang abgestellt waren. Es handelt sich um zwei Pedelecs der Marke Haibike SDuro. Vermutlich benutzten die Täter bei der Tatausführung einen Bolzenschneider. Aufgrund der Tatzeit erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

