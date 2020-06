Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung

Am gestrigen Nachmittag vollstreckten Beamte des zentralen Kriminaldienstes Gifhorn einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Hildesheim. Vorausgegangen waren polizeiliche Ermittlungen hinsichtlich Betäubungsmittelkriminalität. In der Wohnung des Beschuldigten, einem Mann aus Gifhorn, wurden ca. 190 Gram verkaufsfertiges Marihuana und 1300EUR sog. Dealgeld gefunden. In der Vernehmung gab der 21- Jährige zu, die Betäubungsmittel für den Weiterverkauf erworben zu haben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund fehlender Haftgründe auf freien Fuß gesetzt.

