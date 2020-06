Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hankensbüttel (ots)

Auf der B 244 bei Hankensbüttel kommt am Samstag, kurz nach 13.00 Uhr, ein 42 Autofahrer aus dem Landkreis Uelzen mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen und verliert die Kontrolle über den Pkw, der in die Leitplanken kracht. Der Fahrer wird eingeklemmt und leicht verletzt. Er steht unter Alkoholeinfluß, 2,27 %o. Eine Blutprobe wird entnommen und der Führerschein sichergestellt.

