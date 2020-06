Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei sucht Unfallzeugen

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Bundesstraße 4 28.05.2020, 07.35 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Donnerstag vor Pfingsten bei Gifhorn ereignet hat.

Gegen 7.35 Uhr befuhr an diesem Tag ein schwarzer VW Polo die B4 in Richtung Braunschweig. In Höhe Gifhorn-Nord wollte zeitgleich ein schwarzer Audi Avant vom Zubringer Wilscher Weg aus auf die B 4 in Richtung Braunschweig einbiegen. Die 40-jährige Polofahrerin aus Gifhorn nutzte den linken Fahrstreifen, um dem Audi die Auffahrt zu ermöglichen. Der Audi wechselte jedoch sogleich auf die linke Fahrspur, so dass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Beide Autos blieben auf der Fahrbahn, der Audi setzte jedoch seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort, obwohl er den Anstoß bemerkt haben dürfte. Der Polo wurde bei der Kollision erheblich beschädigt, die Fahrerin glücklicherweise nicht verletzt.

Der Audi Avant, ebenfalls mit GF - Kennzeichen, dürfte an der Fahrerseite deutliche Beschädigungen aufweisen.

Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Audi Avant machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell