POL-GF: Pressemitteilungen zum Wochenende

Am Samstagmorgen, gegen 03:15 Uhr, wurde der Polizei Gifhorn eine vermutlich alkoholisierte Person in Tappenbeck gemeldet, die sich in der Nähe ihres Autos aufhalten sollte. Als die alarmierten Polizeibeamten im Birkenweg eintrafen, stellten sie das beschriebe Auto mit einer 19-Jährigen aus Barwedel als Fahrerin fest. Diese ist nicht im Besitz eines Führerscheins und stand unter Alkoholeinfluss. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,19 Promille.

Einige Stunden später, gegen 07:00 Uhr, kontrollierten andere Beamte im Stadtgebiet Gifhorn einen Skoda Oktavia mit griechischer Zulassung. Der Fahrer, ein 33 Jahre alter Gifhorner, hatte das Fahrzeug nicht wie erforderlich umgemeldet und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

In beiden Fällen wurden Blutproben genommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, wurde der Polizei ein Treffen von mehreren Personen auf dem Parkplatz des Mühlenmuseums gemeldet. Dort hielten sich ca. 45 Personen im Alter von 17-33 Jahren auf, die der Tuningszene zugeordnet werden konnten und teils überregional angereist waren.

Etwa sechs Stunden später, gegen 03:15 Uhr (Sonntagmorgen), stellten Beamte der Polizei Gifhorn eine andere Gruppe, bestehend aus ca. 20 Personen im Alter von 17-23 Jahren, auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Braunschweiger Straße fest.

Abgesehen vom Verbot dieser Zusammenkünfte trug keine Person eine Mund-Nasen-Bedeckung oder hielt den gebotenen Abstand ein. In beiden Fällen wurden gegen alle Personen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

