Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Unbekannter beschädigt Toilette an Konzertmuschel (04.07.-05.07.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein unbekannter Täter trieb in der Nacht von Samstag auf Sonntag sein Unwesen in einer Damentoilette an der Konzertmuschel in der Mettnaustraße. Der Täter beschädigte den Spiegel über dem Waschbecken, beschmierte mit schwarzen Farbe die Wände und entwendete das Lüftungsrohr. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

