Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mann bedroht und beleidigt Polizeibeamte

Rottweil (ots)

Ein 52-jährger Mann randalierte am Samstaq gegen 18.00 Uhr in der Notaufnahme der Helios-Klinik. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden von ihm mit einem massiven Holzstuhl bedroht. Als er diese auch noch schlagen wollte, setzten sie Pfefferspray ein. Dadurch konnte der Mann schlussendlich gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei beleidigte er die Beamten massiv. Der Mann wurde in das Vinzenz von Paul Hospital eingeliefert.

