POL-KN: Motorrad prallt gegen LKW und brennt aus

Auf der B 462 zwischen Sulgen und Schramberg ereignete sich am Samstag gegen 14.35 Uhr ein Unfall. Ein 62-jähriger Mann mitsamt Sozia war mit seinem Motorrad auf einen LKW aufgefahren. Hierbei kam er zu Sturz und das Motorrad fing Feuer. Beim Sturz wurden Fahrer und Sozia schwer verletzt. Sie wurden in ein umliegendes Klinikum verbracht. Das Motorrad brannte total aus, an diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Da die Fahrbahnoberfläche durch die Flammen beschädigt wurde, musste die Unfallstelle bis gegen 22.00 Uhr von der Polizei abgesichert werden.

