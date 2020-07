Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach/VS) Polizei kontrolliert Motorräder auf der Wilhelmshöhe 5.7.20

Schonach (ots)

Auf der bei Ausflügen im Schwarzwald beliebten Landesstraße zwischen Schonach und Elzach hat die Verkehrspolizei am Sonntag vorwiegend Motorradfahrer kontrolliert. Zwei Motorräder waren verkehrsunsicher und mussten aus dem Verkehr gezogen werden, einer war viel zu schnell unterwegs. Wie zu erwarten, war auf der Strecke wieder sehr viel Ausflugsverkehr unterwegs. 40 Motorräder wurden an der Kontrollstelle auf der Wilhelmshöhe angehalten und kontrolliert, 15 davon insbesondere wegen der Geräuschentwicklung. Vier hatten unzulässigen Veränderungen am Auspuff vorgenommen, zwei davon hatten mehrere Mängel, weswegen eine Weiterfahrt untersagt werden musste. Mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern an der Messstelle nahmen es ein paar Wenige nicht so genau. Zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr wurden 419 Fahrzeuge gemessen. 15 waren zu schnell. Ein Fahrer eines schweren BMW-Motorrades hatte nahezu das Doppelte des Erlaubten auf dem Tacho. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Sieben weitere waren immerhin noch bis zu 20 Stundenkilometer über dem Limit. Bei einem Motorradfahrer gab es zwar am fahrbaren Untersatz keine Mängel, aber er selbst hatte gar keinen Führerschein für das Zweirad. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Die Kontrollstelle sorgte auch bei Wanderern, Ausflüglern und Radfahrern für großes Interesse. Die Beamten ernteten aus diesem Kreis großen Zuspruch für die Kontrollmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell