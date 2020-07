Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Zwei Unfälle mit Fußgängern

Hattingen (ots)

Am 14.07. gegen 11:00 Uhr befuhr ein 81-jähriger Hattinger mit seinem Pkw Opel die August-Bebel-Straße in Richtung Hüttenstraße. Als ein 55-jähriger Wittener plötzlich von rechts auf die Fahrbahn trat, konnten beide einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Wittener wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Etwa eine Stunde später fuhr ein 57-jähriger Bochumer mit seinem Lkw im Müsendrei rückwärts aus einer Grundstückszufahrt auf die Fahrbahn. Dabei übersah er auf dem Gehweg eine 82-jährige Fußgängerin aus Hattingen. Durch den Zusammenstoß mit dem Lkw wurde die Hattingerin zu Boden geworfen. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell