Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - 13-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Herdecke (ots)

Am 14.07. gegen 16:40 Uhr befuhr ein 13-jähriger Herdecker auf seinem Fahrrad die Zeppelinstraße bergabwärts. Als er nach links in den Kleffweg einbiegen wollte, verschätzte er sich mit der Kurve, sodass er gegen den Pkw Kia einer 29-jährigen Dortmunderin fuhr. Die Dortmunderin wollte aus dem Kleffweg nach links in die Zeppelinstraße abbiegen, hatte jedoch im Kleffweg angehalten, um dem Radfahrer Vorfahrt zu gewähren. Der 13-jährige verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell