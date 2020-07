Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in Friedhofsgebäude

Schwelm (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 13. auf den 14.07. drangen unbekannte Täter durch ein bei einem vorherigen Einbruch bereits beschädigtes Fenster in einen Kellerraum des Friedhofgebäudes an der Barmer Straße ein. Die Beute steht bislang nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei unter 02333-9166-4000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell