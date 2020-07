Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Sattelzug verursacht Unfall

Schwelm (ots)

Am 13.07. gegen 15:00 Uhr beabsichtigte ein 57-jähriger Mann aus Wermelskirchen mit seinem Sattelzug aus einer Zufahrt nach links in die Prinzenstraße einzubiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 28-jährigen Radfahrers aus Schwelm. Der Radfahrer konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug verhindern, stürzte jedoch auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

