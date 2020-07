Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - Geschwindigkeitskontrollen

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Dieser Tage ist das Provida-Krad der örtlichen Polizei regelmäßig im Einsatz. Ein Auszug der letzten Woche: In Herdecke auf der Gederner Straße wurde ein Motorradfahrer bei erlaubten 70 km/h mit 136 km/h gemessen. Abzüglich der Toleranzen erwarten ihn nun 2 Punkte in Flensburg, 1 Monat Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 240EUR. Festgestellt wurde der Verstoß nicht etwa nachts, sondern am frühen Nachmittag. - Erste Einlassung des Betroffenen: "Können Sie nicht ein Auge zudrücken?" Auch die Streifenbeamten widmen sich den Temposündern: Am Sonntag wurden in Schwelm an der B483 in der Zeit von 10 bis 12 Uhr sechs Verwarngelder genommen sowie sieben Anzeigen gefertigt. Spitzenreiter waren Zweiradfahrer: mit gemessenen 117 km/h und 127 km/h.

