Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbrüche

Schwelm (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13.07. drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Restaurant an der Hauptstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Eine Nacht später versuchten unbekannte Täter, in einen Lagerraum an der Barmer Straße einzudringen. Das Fenster hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand, die Täter verließen unverrichteter Dinge die Örtlichkeit.

