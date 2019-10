POL-COE: Ascheberg, Eschenbachstraße/ Lüdinghauser Straße, Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Polizei Coesfeld

Am Mittwoch, 02.10.19, befuhr eine 59jährige Aschebergerin mit ihrem Pkw gegen 15:50 Uhr die Eschenbachstraße in Fahrtrichtung Lüdinghauser Straße/ Raiffeisenstraße. Als sie im Kreuzungsbereich rechts in die Lüdinghauser Straße einbiegen wollte, übersah sie einen kreuzenden 56jährigen Ascheberger, der mit seinem Fahrrad den Radweg der Lüdinghauser Straße befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde zwecks weiterer Versorgung dem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

