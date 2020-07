Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Kind mit Fahrrad angefahren

Sprockhövel (ots)

Am 13.07. gegen 18:30 Uhr überquerten drei Kinder mit ihren Fahrrädern die Wuppertaler Straße an einem Fußgängerüberweg. Ein 40-jähriger Sprockhöveler, der am Überweg gehalten hatte, um die Kinder passieren zu lassen, fuhr zu früh wieder an und stieß mit seinem Pkw BMW gegen das Hinterrad des Fahrrades eines 7-jährigen Mädchens aus Hattingen. Kind und Fahrrad stürzten zu Boden. Das Mädchen wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

