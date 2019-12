Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF)Illingen-Enzkreis - Frau bei Glätteunfall tödlich verletzt

Illingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen um 07.56 Uhr auf der B 10, Gemarkung Illingen. Eine 23 Jahre alte Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Fahrzeug, von Illingen kommend, auf der B 10 in Fahrtrichtung Vaihingen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam das Fahrzeug aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Eisglätte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Im entgenkommenden Fahrzeug wurden der 52-jährige Fahrer sowie drei Mitfahrer leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde aus ihrem Pkw geschleudert und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Ludwigsburger Klinik geflogen. Dort verstarb sie am frühen Nachmittag aufgrund der Schwere der zugezogenen Verletzungen.

