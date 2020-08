Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte durchwühlen Autos

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 15. August, haben Unbekannte drei Autos (Mercedes, Dacia und Ford) an der Jürgen-Graef-Allee angegangen. Zwischen 1 Uhr morgens und 8.40 Uhr schlugen sie bei zwei Fahrzeugen die Beifahrerscheiben ein und durchsuchten die Autos teilweise. Es wurde nichts entwendetet. Die Autos standen alle nahe beieinander und gehören zum gleichen Unternehmen. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell