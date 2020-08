Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Keine Weiterfahrt für E-Scooter

Hamm (ots)

Am Wochenende musste die Polizei mehreren Fahrern von E-Scootern die Weiterfahrt untersagen. Sie führten die Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz. Betroffen war eine 32-Jährige am 16. August um 19.10 Uhr auf der Jägerstraße. Außerdem ein 17-Jähriger am 16. August gegen 19.20 Uhr auf der Heinrich-Schmidt-Straße. Sein E-Scooter war nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Ebenfalls angehalten wurden vier E-Scooterfahrer im Alter von 15 und 16 Jahren auf der Blücherstraße am 14. August gegen 15.30 Uhr. Sie konnten alle keinen Versicherungsnachweis vorzeigen. Zudem fuhren sie auf dem Gehweg. Hinweise zur korrekten Nutzung von E-Scootern finden Sie auf der Webseite der Polizei NRW: https://polizei.nrw/e-scooter. (lt)

