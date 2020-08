Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gefährliche Idee: Drogen und Alkohol am Steuer

Hamm (ots)

Am Sonntag, 16. August, ist ein 21-jähriger Radfahrer gegen 2 Uhr nachts auf der Viktoriastraße mit einem geparkten VW kollidiert. Er stürzte und verletzte sich leicht. Da ein Atemalkoholtest positiv war, musste er auf der Wache eine Blutprobe abgeben.

Auf der Südstraße wurde am 15. August gegen 2 Uhr ein 21-jähriger Hammer gestoppt. Er fuhr einen Renault im betrunken Zustand. Daher musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Ebenfalls eine Blutprobe abgeben, musste am 16. August gegen 9.25 Uhr nach einer Kontrolle an der Ferdinand-Poggel-Straße eine 28-jährige Hammerin. Sie gab falsche Personalien an, stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hat keine gültige Fahrerlaubnis. Am 15. August musste zudem ein 48-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Hamm auf der Widumstraße seine Fahrt beenden. Gegen 9.20 Uhr wurde er überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Er musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Zudem fehlte ihm die notwendige Fahrerlaubnis. (lt)

