POL-HAM: Bushaltestellen beschädigt

Hamm-Uentrop/ Herringen (ots)

Am Samstag, 15. August, wurde die Bushaltestelle "Buchfinkenweg" am Grenzweg durch ein Feuer beschädigt. Gegen 3.45 Uhr wurden dort zirka 100 Zeitungen angezündet. Durch das Feuer wurden auch Glaselemente der Haltestelle beschädigt. Zeugen beobachteten drei junge Männer vor Ort. Bei Ansprache flüchteten diese über die Straße Knäppers Grund. Nun sucht die Polizei die drei jungen Männer im geschätzten Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Einer der Männer war auffällig klein, ein anderer groß und zudem kräftig gebaut.

Überdies beschädigten Unbekannte am Freitag, 14. August, zwischen 23.30 Uhr und 6.15 Uhr am 15. August, eine Bushaltestelle an der Dortmunder Straße mit einem Gullideckel. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

