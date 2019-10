Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Sexuelle Belästigung: Junger Soldat zeigt Zivilcourage!

Hannover/Bremen (ots)

Am vergangenen Samstagabend war eine Mitte 30-jährige Frau in der Regionalbahn von Hannover nach Bremen unterwegs. Während der Fahrt hat ein 28-jähriger Mitreisender diese mehrfach am Bein berührt. Ihre deutlichen Aufforderungen dieses zu unterlassen, ließen den Tatverdächtigen unbeeindruckt. Glücklicherweise bemerkte ein 18-jähriger, in ziviler Kleidung mitreisender Soldat, den Vorfall und forderte den Tatverdächtigen ebenfalls auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Als auch seine Worte keine Wirkung zeigten, stellte sich der junge Mann vor die Frau und drängte den Täter zurück. Dieser schlug dem Soldaten unmittelbar ins Gesicht. Was der Täter nicht ahnen konnte: er hatte es mit einem erfahrenen Kampfsportler zu tun, der sich entsprechend zur Wehr setzen konnte und zudem andere Reisende aufforderte, die Polizei zu rufen. Im Hauptbahnhof Bremen wurde der Tatverdächtige von der Bundespolizei in Empfang genommen und wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung beanzeigt. Ein Atemalkoholtest beim Tatverdächtigen ergab 1,96 Promille. Ein Dank an die gezeigte Zivilcourage! Wenn Sie eine Straftat sehen, dann schauen Sie nicht weg! Bringen Sie sich dabei aber nicht selbst in Gefahr. Verständigen Sie in jedem Fall die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Hannover

Möckernstraße 30

30163 Hannover

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Jörg Ristow

Telefon: 0511 67675-4101

Mobiltelefon: 0160-96964896

E-Mail: presse.hannover@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell