Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrügerin ergaunert Geld in Apotheke

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 15. August, konnte eine dreiste Betrügerin mit einem Trick Bargeld erbeuten.

Gegen 13.45 Uhr wollte die Frau in einer Apotheke an der Weststraße, Ecke Nordstraße, einen Artikel für etwa zehn Euro kaufen und bezahlte mit einem 200,- Euro-Schein. Kurz nachdem die Verkäuferin das Rückgeld auf die Verkaufstheke legte, wechselte die vermeintliche Kundin ihre Kaufabsicht, wollte ein anderes Produkt und den 200,- Euro-Schein zurück.

Durch eine bewusst herbeigeführte hektische und unübersichtliche Situation gelang es der Diebin, neben dem 200,- Euro-Schein zwei 50,- Euro-Scheine des Wechselgeldes vom Tresen zu nehmen und fluchtartig die Apotheke zu verlassen.

Kurz zuvor versuchte sie ihren Trick in einer angrenzenden Galerie, wo sie jedoch vom Verkäufer gebeten wurde, den 200,- Euro-Schein erst zu wechseln.

Die Polizei Hamm sucht nun nach der Tatverdächtigen. Sie ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, hat ein süddländisches Erscheinungsbild, eine korpulente Figur und dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie sprach gebrochenes Deutsch mit Akzent. Nach der Tat konnten Zeugen beobachten, wie sie in einen blauen VW Golf älteren Baujahrs mit ausländischem Kennzeichen stieg.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (hei)

