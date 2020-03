Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Carports in Friedland (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Friedland (ots)

Am Abend des 21.03.2020 kam es im Verwalterweg in Friedland zum Brand eines Carports. Gegen 21:30 Uhr bemerkte eine Nachbarin das Feuer und meldete dies der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Der Carport, welcher sich auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses befindet und in welchem Holz gelagert wurde, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Friedland und Kotelow kamen mit insgesamt 41 Kameraden zum Einsatz und konnten durch ihr schnelles Handeln ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern.Der Carport wurde bei dem Brand jedoch vollständig zerstört. Es entstand ein geschätzter Schaden von 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führt vor Ort Ermittlungen zur Brandursache durch und ist zur Spurensuche eingesetzt. Diese dauern gegenwärtig an. Am 22.03.20 wird ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen und bei den Ermittlungen unterstützen. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

